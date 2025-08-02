Vezirköprü İmam Hatip Lisesi Mezunları Pilav Gününde Buluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İmam Hatip Lisesi mezunları düzenlenen pilav gününde bir araya geldi.

Vezirköprü İmam Hatip Lisesi Mezunları, Mensupları ve Sevenleri Derneği (VİHDER) tarafından Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerin tilaveti ile başlayan etkinlikte konuşan dernek başkanı Ahmet Korkmaz, mezunların arasındaki birlik ve beraberliği artırmak, eski öğretmenleri ile bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Var da günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Etkinlik sonunda katılımcılara pilav ikram edildi.