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Vezirköprü'de Emniyet Müdürü Değişikliği: Mustafa Yaşar Göreve Başladı

Vezirköprü'de Emniyet Müdürü Değişikliği: Mustafa Yaşar Göreve Başladı
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Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, daha önce ilçede Başkomiser olarak görev yapan Emniyet Amiri Mustafa Yaşar atandı. Eski Müdür Ahmet Çelik'in Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde şube müdürü olmasının ardından göreve başlayan Yaşar, vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu ve bu konuda taviz vermeyeceklerini söyledi.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Amiri Mustafa Yaşar getirildi.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü olarak görevlendirilmesinin ardından ilçedeki görev değişimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir yıldır Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde Başkomiser olarak görev yapan Mustafa Yaşar, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Göreve başlayan Yaşar, vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, bu konuda herhangi bir taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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