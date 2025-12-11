Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasının yapımına başlandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü için yeni hizmet binasının inşaatına başlandı. Proje, mevcut hizmetlerin daha modern koşullarda sunulmasını amaçlıyor.
İhaleyi alan firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından eski binanın bulunduğu alanda temel kazı çalışması yapıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ile hizmetlerin daha modern koşullarda sunulması hedefleniyor.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel