Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasının yapımına başlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasının inşaatına başlandı.

İhaleyi alan firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından eski binanın bulunduğu alanda temel kazı çalışması yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ile hizmetlerin daha modern koşullarda sunulması hedefleniyor.