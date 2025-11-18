Haberler

Vezirköprü'de Yeni Tarım Hizmet Binası İçin Sözleşme İmzalandı

Güncelleme:
Vezirköprü'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü için yeni hizmet binası inşası amacıyla sözleşme imzalandı. Belediyenin öncülüğünde hayata geçirilecek projeyle, tarım hizmetlerinin daha nitelikli ve ulaşılabilir hale gelmesi hedefleniyor.

Vezirköprü'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapılması için sözleşme imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2,7 dekarlık alan üzerine 3 katlı projelendirilen yeni hizmet binasının yapım ihalesi için imzalar atıldı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, yaptığı açıklamada, "Vezirköprü tarımın kalbidir. Çiftçimizin emeği ilçemizin bereketidir. Üreticimizin daha hızlı, nitelikli ve ulaşılabilir hizmet alması için bu yatırımı çok önemsiyoruz. Tarımda güçlenmek, Vezirköprü'nün geleceğini güçlendirmektir. Üreticimizin yanında durmaya, onların yükünü hafifletecek her adımı atmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni hizmet binasının, ilçenin tarımsal kapasitesini artıracak önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Gül, yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.???????

