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Samsun'da uçuruma yuvarlanan traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün 35 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Mustafa Çelik hayatını kaybetti, yanındaki Şaban Ö. yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kumral Mahallesi'nde Mustafa Çelik'in (24) kullandığı 36 KE 994 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Traktör sürücüsü Mustafa Çelik'in olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şaban Ö. (19), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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