Vezirköprü'de 'Şuurlu aileler, şuurlu nesiller' söyleşisi düzenlendi
Vezirköprü Belediyesi'nin organize ettiği söyleşide uzman psikolog Müjde Yahşi, annelere çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Etkinlikte aile yapısı ve bilinçli ebeveynlik konuları ele alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Şuurlu aileler, şuurlu nesiller" söyleşisi gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi öncülüğünde Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide uzman klinik psikolog Müjde Yahşi, Anneler Günü dolayısıyla annelere çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma ve doğru yaklaşım yöntemleri konusunda bilgi verdi.

Aile yapısının güçlendirilmesi, çocuk gelişimi, bilinçli ebeveynlik ve aile içi sağlıklı iletişim konularına değinen Yahşi, ebeveynlerin öncelikle çocuklarını doğru tanımaları gerektiğini ifade etti.

Program sonunda Vezirköprü Belediyesi tarafından Yahşi'ye günün anısına çiçek ile Vezirköprü'nün simgelerinden semaver biblosu hediye edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
