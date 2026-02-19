Haberler

Vezirköprü'de "örnek sokak" ramazana özel süslendi

Güncelleme:
Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi'nde yapılan yenileme çalışmaları ile ramazan ayına özel süslemelerle donatılan 110. Sokak, ilçede manevi bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor.

Vezirköprü'de yenileme çalışmaları yapılarak "örnek sokak" olarak ilçeye kazandırılan Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 110. Sokak, ramazan ayına özel süslemelerle donatıldı.

Geçmişten günümüze uzanan ramazan geleneklerini yaşatmak ve ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde hissettirmek amacıyla hazırlanan sokak, aydınlatmaları ve süslemeleriyle dikkat çekiyor. Vezirköprü Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sokak, ramazan ayının ruhuna uygun bir görünüme kavuşturuldu.

Ramazan ayı boyunca ışıklandırmaları ve dekoratif süslemeleriyle vatandaşlara manevi bir atmosfer sunacak olan örnek sokak, ilçe sakinlerinden de ilgi görmesi beklenen alanlar arasında yer alıyor.

Belediye Başkanı Murat Gül, benzer çalışmalarla ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu Vezirköprü'nün farklı noktalarında yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
