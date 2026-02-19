Haberler

Vezirköprü'de okulda ramazan ayına özel etkinlikler hazırlandı

Güncelleme:
Vezirköprü Şehit Müftü Ortaokulu, ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde süslendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla tüm illere gönderilen yazı doğrultusunda hayata geçirilen etkinlikler kapsamında, Vezirköprü Şehit Müftü Ortaokulu'nda çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Öğrencilerin ramazan ayının anlam ve önemini yaşayarak öğrenmelerini amaçlayan çalışmalar, ilgi gördü.

Ramazan ayına özgü motif ve figürlerle donatılan okulda, koridorlarda "Ramazan Sokağı" oluşturularak geleneksel ramazan kültürüne vurgu yapıldı.

