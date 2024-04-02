Vezirköprü'de Kadın Muhtar Şerife Ak Seçildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şerife Ak, iki erkek rakibini geride bırakarak, Özesentepe Mahallesi'nin muhtarı seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, ilçe merkezine 12 kilometre mesafede, 189 kişinin yaşadığı Özesentepe Mahallesi'nde 130 seçmenin 117'si oy kullandı.

Kullanılan oyların 50'sini alan kadın muhtar adayı Şerife Ak, iki erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçildi.

Evli ve üç çocuk annesi Ak, "Bu dönem Vezirköprü ilçesinde seçimi kazanan tek bayan muhtar ben oldum. Kadınların yönetimde söz sahibi olması önemli. Hem muhtar olmam hem de diğer kadınlara örnek olduğum için mutluyum." dedi.