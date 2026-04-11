Mersin'de tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki F.H., babasına ait ruhsatsız tabancayı incelerken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla kazara kendini vurduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, F.H. (17), Barbaros Mahallesi'ndeki evlerinde babasına ait ruhsatsız tabancayı incelediği sırada silah kazara ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan F.H, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
F.H, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz