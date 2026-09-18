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Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı

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Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı
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Vezirköprü'de İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Vezirköprü'de İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından program Zeki Cevher İlkokulu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zeki Cevher İlkokulu Müdürü Sadi Baş konuşma yaptı.

Baş, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okulun yeniden öğrencilerin neşesiyle dolduğunu belirterek, tüm eğitim camiasına başarı diledi.

Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin sunulduğu programda, yeni eğitim-öğretim yılının açılması dolayısıyla temsili ders zilinin çalınmasıyla program son buldu.

Törene Kaymakam Bayram Yıldız, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Garnizon Komutanı Üsteğmen Abdullah Alptekin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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