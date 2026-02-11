Vezirköprü'de çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Metin Aktaş'a ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Karkucak Mahallesi'nde Metin Aktaş'a ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel