Vezirköprü'de Filistin Halkına Destek için Hayır Çarşısı Açıldı
Anadolu Gençlik Derneği, Vezirköprü'de Filistin halkına destek amaçlı 'Hayır Çarşısı' açtı. Giyim, hediyelik eşyalar ve ev yapımı yiyeceklerin satışa sunulduğu çarşı, 24 Ekim'e kadar açık kalacak.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Vezirköprü Temsilciliğince Filistin halkına destek olmak amacıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.
Vezirköprü Belediyesi önünde açılan "Hayır Çarşısı"nda giyim ürünleri, hediyelik eşyalar ve ev yapımı yiyecekler satışa sunuldu.
Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Hayır Çarşısı'nı ziyaret ederek alışveriş yaptı.
AGD Vezirköprü Temsilcisi Ahmet Yılmaz, Kaya'ya Hayır Çarşısı hakkında bilgi verdi.
Hayır Çarşısı 24 Ekim'e kadar açık kalacak.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel