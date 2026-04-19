Vezirköprü'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Vezirköprü ilçesinde Şükrü Özdemir'e ait 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mehmet Paşa Mahallesi 1010. Sokak'ta bulunan Şükrü Özdemir'e ait 4 katlı binanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca