Vezirköprü Darıçayalanı Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapılacak

Vezirköprü ilçesine bağlı Darıçayalanı Mahallesi'nde muhtar Ahmet Diler'in hayatını kaybetmesi nedeniyle muhtarlık seçimi yapılacak.

Geçen hafta kullandığı araçta geçirdiği kalp krizi sonucu Diler'in yaşamını yitirmesinin ardından Vezirköprü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca mahallede yeniden seçim yapılması kararı alındı.

Buna göre Darıçayalanı Mahallesi muhtarlık seçimi 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Seçim süreci kapsamında muhtarlık bölgesi askı listeleri 1 Mayıs Cuma günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de ise askıdan indirilecek.

Yetkililer, adres değişikliği işlemlerinin bu süre içerisinde ilçe nüfus müdürlüklerinden yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşların süreci takip etmeleri gerektiğini ifade etti.