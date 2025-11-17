Vezirköprü Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı
Vezirköprü Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramına devam ediyor. Başkan Murat Gül, hizmetin halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.
Vezirköprü Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
Soğuk sabah saatlerinde pazar yerlerinde belirlenen noktalarda gerçekleştirilen uygulamayla vatandaşların güne daha sıcak ve zinde başlaması hedefleniyor.
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, hizmetin ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Uzun süredir devam ettirdiğimiz bu uygulamayla soğuk kış günlerinde hemşehrilerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Gül, çorba ikramının kış boyunca sürdürüleceğini sözlerine ekledi.
