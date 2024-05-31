Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi görev değişikliği

Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi avukat Ali Faik Çamurcunun görevi bırakmasıyla göreve, avukat Oğuz Bakır getirildi.

Samsun Baro Başkanı avukat Pınar Gürsel Yıldıran, Vezirköprü ilçesini ziyaret ederek, Çamurcu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Yıldıran, Bakır'a da yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette Samsun Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akbaş ve Caner Özçelik de bulundu.