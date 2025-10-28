Veteriner Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Konferans Salonu'nda birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Törende, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Bulut konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, öğrenciler beyaz önlük giydi.

Programa, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Nurullah Özdemir ve Doç. Dr. Halef Doğan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.