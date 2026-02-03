Av tüfeğiyle kazara kendini vuran veteriner, ağır yaralandı
Karaman'da bir veteriner, çiftlikte av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokunarak karnından ağır yaralandı.
- Veteriner Ömer Selvi, Karaman'da bir çiftliğin deposunda av tüfeğini incelerken kazara kendini karnından vurdu.
- Olay, Karaman'ın Urgan Mahallesi 1991 Sokak'taki çiftlikte saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
- Ömer Selvi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Karaman'da çiftliğin deposunda av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokunup kendini vurduğu öne sürülen veteriner Ömer Selvi (44), karnından ağır yaralandı. Olay, saat 10.00 sıralarında, Urgan Mahallesi 1991 Sokak'taki çiftlikte meydana geldi. Veteriner Ömer Selvi, büyükbaş yetiştirdikleri kendilerine ait çiftliğin deposundaki av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokundu.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Selvi'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyup depoya gelenler çiftliktekiler, Selvi'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selvi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.