Nobel Ödüllü Venezuelalı Muhalif Lider Machado, Ödülünü Donald Trump'a Verdi

(ANKARA) - Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Beyaz Saray'da düzenlenen görüşmede Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a verdi. Nobel Barış Merkezi ise "madalyanın el değiştirebileceğini ancak ödül sahipliği unvanının devredilemeyeceğini" açıkladı.

Nobel Barış Ödülü sahibi Marina Corina Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a verdi. Turmp, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maria, yaptığım çalışmalar için bana Nobel Barış Ödülü'nü sundu. Karşılıklı saygının harika bir göstergesi. Teşekkürler Maria!" ifadelerini kullandı.

Görüşmeyi "mükemmel" olarak nitelendiren Machado, "hediyenin Trump'ın Venezuela halkının özgürlüğüne olan bağlılığının bir takdiri olduğunu" söyledi. Machado'nun bu jestinin "Güç yoluyla barışı teşvik etmedeki olağanüstü liderliği nedeniyle Trump'a sunulduğu ve Venezuela halkı adına kişisel bir minnet sembolü olduğu" belirtildi.

Nobel Barış Merkezi: "Madalya sahibi değişebilir ancak ödül sahibinin ünvanı değişemez"

Machado, ödül sahiplerine verilen altın madalyayı Trump'a vermiş olsa da Nobel Barış Merkezi "durumun ödülün statüsünü değiştirmediğini" kaydetti.

Merkezden yapılan açıklamada, "madalyanın fiziksel mülkiyetinin değişebileceği ancak onurun sahibinde kalacağı" belirtildi. Norveç Nobel Komitesi'nin kurallarını hatırlatan merkez, "Nobel Ödülü bir kez açıklandıktan sonra geri alınamaz, paylaşılamaz veya başkasına devredilemez. Karar nihaidir ve sonsuza dek geçerlidir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, daha önce Rus gazeteci Dmitry Muratov'un madalyasını Ukraynalı mültecilere destek için 100 milyon doların üzerinde bir fiyata satması gibi örnekler hatırlatılarak, "madalyanın el değiştirmesinin mümkün olduğu ancak Nobel Ödülü Sahibi unvanının devredilemez olduğu" vurgulandı.