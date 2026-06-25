Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk: Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem sırasında ailesiyle birlikte La Guaira kentinde bulunan ve 16 yıldır Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, bölgedeki yıkımı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"HER YER CEHENNEM GİBİ"

Yaşadığı dehşeti anlatan Eser, bölgedeki durumu, "Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı." sözleriyle anlattı. Eser ayrıca, depremin ardından alev alan bir binayı da görüntüleyerek felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında depremlerde 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

La Guaira'nın depremden en fazla etkilenen bölge olduğunu belirten Rodriguez, onlarca binanın yıkıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

ÜLKEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Rodriguez, peş peşe yaşanan depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Başkent Caracas'ın yanı sıra Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de ağır yıkım meydana gelirken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı altyapısındaki hasar nedeniyle kapatıldı. Okullar tatil edilirken, zorunlu olmayan tüm faaliyetler de askıya alındı.