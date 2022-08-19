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Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisine parlamento onayı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eski Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yı Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisi olarak ataması kararı parlamentoda onaylandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eski Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yı Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisi olarak ataması kararı parlamentoda onaylandı.

Maduro daha önce yaptığı atama açıklamasında, Kolombiya ile sınırların yeniden açılmasının önemine vurgu yapmış ve "Siyasi, diplomatik ve ticari ilişkilerin yeniden inşasında adım adım güvenli şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuşmuştu.

İki ülke ilişkilerinin yeniden normalleştirilmesi için Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in başında olduğu bir ekibi görevlendirdiğini dile getiren Maduro, iki ülkenin kazan-kazan ilişkisi inşa edeceklerini söylemişti.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro, 22 Haziran'da Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke kara sınırının açılmasını ele aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Marcos Salgado - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Nicolas Maduro Kolombiya Venezuela Güncel Haberler

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