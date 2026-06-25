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Venezuela'da Deprem Felaketi: 164 Ölü, 971 Yaralı

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede meydana gelen depremler sonucunda 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaşanan doğal afet, ülke genelinde büyük yıkıma yol açarken, kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Rodriguez, acil yardım fonlarının harekete geçirildiğini ve uluslararası topluma destek çağrısında bulunduğunu belirtti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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