Venezuela Devlet Başkanı Maduro, OPEC Genel Sekreteriyle görüştü Güncel Haberler Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays'ı başkent Caracas'taki Hükümet Sarayı'nda kabul etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays'ı başkent Caracas'taki Hükümet Sarayı'nda kabul etti. Güncel Kaynak: AA / Marcos Salgado Nicolas Maduro Venezuela Opec Güncel Haberler

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