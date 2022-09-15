Venezuela Devlet Başkanı Maduro, OPEC Genel Sekreteriyle görüştü
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays'ı başkent Caracas'taki Hükümet Sarayı'nda kabul etti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays'ı başkent Caracas'taki Hükümet Sarayı'nda kabul etti.
Kaynak: AA / Marcos Salgado - Güncel