Venezuela'da Uçak Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Venezuela'nın Tachira eyaletindeki Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Sivil Havacılık Enstitüsü, kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve itfaiye ekipleri derhal müdahaleye geçti.

KARAKAS, 23 Ekim (Xinhua) -- Venezuela'nın batısındaki Tachira eyaletinde bulunan Paramillo Havalimanı'nda çarşamba günü küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "İlgili protokoller derhal devreye sokuldu ve havalimanındaki itfaiye ekipleri kazaya müdahale etmek üzere harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Enstitü, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
