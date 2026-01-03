Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: Maduro ve Eşinin Hayatta Olduklarına Dair Trump Yönetiminden Kanıt İstedik

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı. Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Maduro ve Flores için "derhal hayatta olduklarına dair kanıt" talep ettiklerini söyledi. Rodriguez, "Hiçbir yabancı hükümet Venezuela'ya emir vermeye kalkışmamalıdır. Halkımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz; söz konusu saldırılar kamu görevlilerinin, askere personelin ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olmuştur" dedi.

ABD tarafından ülke dışına çıkarılan Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun yokluğunda, anayasal ve idari prosedürler kapsamında görevleri devralan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela halkına ulusal birlik çağrısı yaptı. Rodriguez, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile First Lady Cilia Flores'in nerede olduklarını bilmiyoruz. Başkan Trump'ın hükümetinden Devlet Başkanı Maduro ve First Lady için derhal hayatta olduklarına dair kanıt talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Rodriguez, Venezuela medyasına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ayrıca Venezuela'nın bağımsızlığını güvence altına almak için Venezuela toplumunun tüm hayati güçleri harekete geçirilmelidir. Hiçbir yabancı hükümet Venezuela'ya emir vermeye kalkışmamalıdır.

Venezuela halkı, tam bir ulusal birlik içinde, doğal kaynaklarını ve vatan için en kutsal olan şeyi, bağımsızlık hakkını ve geleceğini savunmak üzere seferber olmalıdır.

Hiç kimse kurtarıcı Babamız Simon Bolivar'ın tarihsel mirasını zedeleyemez. Halkımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz; söz konusu saldırılar kamu görevlilerinin, askere personelin ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olmuştur."