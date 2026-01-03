Haberler

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: Maduro ve Eşinin Hayatta Olduklarına Dair Trump Yönetiminden Kanıt İstedik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduklarını bilmediklerini açıkladı. Rodriguez, ABD yönetiminden Maduro için yaşamlarına dair kanıt talep etti ve dış müdaheleleri kınadı.

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı. Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Maduro ve Flores için "derhal hayatta olduklarına dair kanıt" talep ettiklerini söyledi. Rodriguez, "Hiçbir yabancı hükümet Venezuela'ya emir vermeye kalkışmamalıdır. Halkımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz; söz konusu saldırılar kamu görevlilerinin, askere personelin ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olmuştur" dedi.

ABD tarafından ülke dışına çıkarılan Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun yokluğunda, anayasal ve idari prosedürler kapsamında görevleri devralan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela halkına ulusal birlik çağrısı yaptı. Rodriguez, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile First Lady Cilia Flores'in nerede olduklarını bilmiyoruz. Başkan Trump'ın hükümetinden Devlet Başkanı Maduro ve First Lady için derhal hayatta olduklarına dair kanıt talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Rodriguez, Venezuela medyasına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ayrıca Venezuela'nın bağımsızlığını güvence altına almak için Venezuela toplumunun tüm hayati güçleri harekete geçirilmelidir. Hiçbir yabancı hükümet Venezuela'ya emir vermeye kalkışmamalıdır.

Venezuela halkı, tam bir ulusal birlik içinde, doğal kaynaklarını ve vatan için en kutsal olan şeyi, bağımsızlık hakkını ve geleceğini savunmak üzere seferber olmalıdır.

Hiç kimse kurtarıcı Babamız Simon Bolivar'ın tarihsel mirasını zedeleyemez. Halkımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz; söz konusu saldırılar kamu görevlilerinin, askere personelin ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olmuştur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı