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Venezuela'da Maduro destekçilerinden gösteri

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri, İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık 1 milyar avro değerindeki altın rezervinin ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires yakınındaki Uluslararası Ezeiza Havalimanı'nda alıkonulan Venezuela bayraklı kargo uçağının iadesi talebiyle...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri, İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık 1 milyar avro değerindeki altın rezervinin ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires yakınındaki Uluslararası Ezeiza Havalimanı'nda alıkonulan Venezuela bayraklı kargo uçağının iadesi talebiyle başkent Karakas'ta protesto gösterisi düzenledi.

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AA / Marcos Salgado - Güncel

Nicolas Maduro Venezuela Arjantin England Güncel Haberler

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