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Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.719'a Yükseldi

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.719'a Yükseldi
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Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.719'a, yaralananların sayısı ise 5.000'i aştı. Toplam etkilenen kişi sayısı 15.866'ya ulaştı.

KARAKAS, 30 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen depremlerde etkilenenlerin sayısı 15.866'ya ulaştı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.719'a yükselirken yaralananların sayısı ise 5.000'i aştı.

Kaynak: Xinhua
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