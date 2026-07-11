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Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4.118'e Yükseldi

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4.118'e Yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.118'e çıkarken, yaralı sayısı 16.740 oldu. Enkaz kaldırma ve yardım çalışmaları sürüyor.

KARAKAS, 11 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da kısa süre arayla meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.118'e yükselirken, en ağır hasarın yaşandığı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez tarafından yayımlanan verilere göre, yaralı sayısının 16.740'da kalırken 6.462 kişinin ise enkazdan kurtarıldığı belirtildi.

Yetkililer, depremden etkilenen 86.794 aileye yardım ulaştırıldığını açıkladı. Ülke genelinde kurulan 89 geçici barınma merkezinde 17.266 kişi konaklarken, evleri hasar gören ya da yıkılan 17.907 kişinin ise evsiz kaldığı kaydedildi.

Ülke genelinde görevlendirilen 30.076 personel, 29.843 gönüllü ve 3.454 uluslararası kurtarma görevlisi ile müdahale çalışmaları devam ediyor.

Venezuela'da iki büyük depremin ardından 1.142 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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