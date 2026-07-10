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Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3.889'a Yükseldi

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3.889'a Yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.889'a, yaralı sayısı 16.740'a yükseldi. 17.907 kişi evsiz kalırken, 6.462 kişi enkazdan kurtarıldı.

KARAKAS, 10 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.889'a yükselirken, 16.740 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in perşembe günü sosyal medya üzerinden açıkladığı verilere göre 17.907 kişi evsiz kaldı.

Son verilere göre, 6.462 kişi enkazdan kurtarıldı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 1.142 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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