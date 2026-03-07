Venezuela, ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşıladı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yıllar sonra yeniden tesis edilen diplomatik ilişkilerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, partisinin başkent Caracas'ta düzenlediği bir etkinlikte konuşan Rodriguez, ABD ile yıllar sonra tesis edilen diplomatik ilişkilere değindi.

Rodriguez, isim vermeden Nobel Barış Ödüllü muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu hedef alarak, "Asla işgal isteyenlerin, Venezuela'nın bombalanması çağrısında bulunanların ve aşırıcılığın yanında olmayacağız. Vatanımıza karşı yaptırım talep edenlerin yanında durmayacağız. Venezuela halkının acı çekmesini isteyenlerle asla bir araya gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği diyaloğu hatırlatan Rodriguez, "ABD hükümetiyle diplomatik ve konsolosluk ilişkilerimizi yeniden tesis ettik ve bundan memnuniyet duyuyoruz. ABD'ye şunu söyledik: Gelin, tarihi farklılıklarımızı yüz yüze, diplomatik yollarla çözelim. Uluslararası hukuka bağlılık ve karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde bir çalışma gündemi oluşturalım." dedi.

Rodriguez, ABD ile ilişkilerin tarihsel geçmişine de atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki 1818'de, Kurtarıcı Babamız (Simon Bolivar) Angostura'dan bir mektup yazarak ABD hükümetiyle ilişkiler kurmayı önermişti. Dönemin ABD Başkanı James Monroe'ya, bu ilişkileri 'dostluk ve yüksek bir akılla' kurmak istediğini ifade etmişti. Biz de iki yüzyıl sonra bugün, Venezuela halkının refahı için aynı şeyi söylüyoruz: Bu süreci dostlukla, iyi niyetle ve akılla yürüteceğiz."

ABD Dışişleri Bakanlığından, Venezuela ile ilişkilere dair açıklama yapılmıştı.

Venezuela'nın geçici yetkilileriyle diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, Venezuela'da istikrarı teşvik etmek, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve siyasi uzlaşmayı ilerletmek konusundaki ortak çabalarımızı kolaylaştıracaktır." ifadesi kullanılmıştı.

???????Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere başkent Caracas'a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.