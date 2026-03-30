2027'de Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu'nda sergilenecek proje için başvurular açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali 20. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda sergilenecek projenin belirlenmesi amacıyla iki aşamalı, açık çağrı başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, küratör, mimar, sanatçı, tarihçi, tasarımcı, teorisyen ve eleştirmenlerin yanı sıra mimarlık ve ilişkili disiplinlerde üretim yapan herkes proje için başvuru yapabilecek.

Bienal, 8 Mayıs-21 Kasım 2027'de düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Dışişleri Bakanlığının himayesinde düzenlenen Türkiye Pavyonu, Schüco Türkiye ve VitrA'nın eş sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Başvurularda ilk aşama için sunulacak önerilerin, mimarlık alanındaki güncel sorunları yeni fikir ve kavramlar üzerinden yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda tartışmaya açabilen, mimarlık kavramlarını disiplinlerarası veya disiplinlerüstü yaklaşımlarla irdeleyen, alışılagelen anlatıların dışına çıkabilen, tutarlı bir küratoryal metin ortaya koyması bekleniyor.

Güçlü bir görsel anlatım isteniyor

Sergide yer alacak projenin güçlü bir görsel anlatımının olmasının yanı sıra temanın anlaşılır ve erişilebilir olması da önem taşıyor. Çağrı, Türkiye'den bir ekip liderinin yer aldığı, çokuluslu ekiplerin de katılımına açık yapılıyor.

Projenin, Mimarlık Sergisi'nin küratörleri Wang Shu ve Lu Wenyu'nun yapacağı çağrı ve temayla temas eden bir yaklaşım geliştirmesi bekleniyor.

Türkiye Pavyonu için başlatılan açık çağrının ilk aşamasında, başvuracak adayların sergi teması ve proje önerileri, sergi tasarımı ve mekansal kurgu, ekip yapısı ve çalışma prensiplerini açıklayan belgelerin yanı sıra başvuru sahibi ya da sahiplerinin özgeçmişlerini ve portfolyolarını sunması gerekiyor.

Seçici kurulun ikinci aşamaya geçmek üzere belirleyeceği üç projenin ekiplerinden, takvim, çalışma yöntemi, basılı malzeme ve bütçe gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgi sunmaları istenecek. İki aşamalı süreç sonunda seçilecek başvuru sahiplerinin sergiyle ilişkili tüm küratoryal sorumlulukları üstlenmesi ve sergiyi seçici kurul ve İKSV ekibi ile koordinasyon halinde geliştirmesi bekleniyor.

Başvurular için çevrim içi forma ek olarak küratoryal öneriyi açık şekilde ifade eden bir sunumun ve özet proje paftasının İngilizce PDF olarak 10 Haziran'a kadar yüklenmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için https://www.iksv.org/tr/venedik-bienali-turkiye-pavyonu/acik-cagri" adresine ulaşılabilir.