İtalya'da Venedik Bienali'ne İsrail'in katılması protesto edildi

İtalya'da her iki yılda bir yapılan Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi'nde İsrail pavyonunun da bulunması protesto edildi.

Bu yıl hem Rusya hem İsrail'in de katılması sebebiyle tartışmaların gündeminde olan Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi, yarınki genel açılış öncesinde özellikle Filistin'le dayanışma gösterilerine ve İsrail protestosuna sahne oldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, aralarında Türkiye, İspanya, Slovenya, Katar, Malta'nın bulunduğu birçok ülkenin pavyonu, bienalde İsrail Pavyonu'na ve Filistin'de devam eden soykırıma karşı durmak için kültür emekçileri tarafından yapılan greve destek için kapandı.

Filistin'le dayanışma ve İsrail'in Venedik Bienali'ne katılmasını protesto niteliğindeki eyleme, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda gerçekleştirilen ve sanatçı Nilbar Güreş'in "Gözlerinizden Öperim" sergisinin görücüye çıktığı Türkiye Pavyonu da destek verdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 61. Venedik Bienali'nin siyasi tartışmaların gölgesinde, sanatın umutlandıran ve iyileştiren gücüyle başladığını belirterek, Filistin'le dayanışma ve İsrail'i protesto etmek üzere Türkiye pavyonunun da bugün kapalı kaldığını belirtti.

Filistin destekçilerinin protestosuna coplu müdahale

Venedik Bienali'nin yapıldığı "Arsenale" muhiti yakınlarında toplanan 2 bin Filistin destekçisi, İsrail'in bienale katılmasını protesto etti.

Basında çıkan haberlere ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, güvenlik güçleri, protestocuların bienalin yapıldığı yere yürümesini engellemek için yolu kapattı.

Göstericilerle polis arasında arbede çıkarken, güvenlik güçleri cop ve kalkanlarıyla müdahalede bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarken, polisin coplu müdahalesine tepki gösterdi.