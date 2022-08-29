Veli-Der Başkanı Yılmaz: "Okulların Velilerinden İstediği Paralar Dudak Uçuklatır Cinsten, Bazı Bölgelerde 40 Bin Liralara Kadar Çıkmakta"

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, okul kayıtlarında velilerden çeşitli adlar altında yüksek miktarda bağış istendiğini belirterek, "Bu paralar dudak uçuklatır cinsten. Bazı bölgelerde 40 bin liralara kadar çıkmakta" dedi. Yılmaz, velilere kendilerinden istenen parayı ödememeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na da okulların bütçesini artırma çağrısında bulundu.

Veli-Der Başkanı Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala okul kayıtlarında velilerden çeşitli adlar altında istenen kayıt parasını gündeme getirdi. Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

"BAZI BÖLGELERDE 30-40 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

"Okullarda yapılan bu kayıtlarda öğrenci velilerinden okulların ihtiyaçlarına istinaden çeşitli kalemler altında okullar bağış ve paralar istenmekte. Bu paralar dudak uçuklatır cinsten. Bazı bölgelerde 30-40 bin liralara kadar çıkmakta. Anayasanın 42. maddesi eğitimin ücretsiz, eşit bir şekilde bütün çocuklara sağlanacağını güvence altına almıştır. Durum bu iken okullarda bu ücretlerin talep edilmesini kabul etmiyoruz.

"OKULLARA AYRILAN ÖDENEKLER HER YIL GÜNCELLENMELİ"

Öğrenci velilerine de sesleniyoruz. Bu paraları ödeyerek okul yönetimlerini teşvik etmeyiniz. Okullara ayrılan ödeneği yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Okullara ayrılan ödenekler her yıl güncellenmeli ve her ay okullara yollanarak özellikle okulun giderlerini buralardan karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa okul yönetimleri bunları çeşitli kalemler altında velilerden talep etmekte. Hatta okul aile birliklerine bile bu paralar yatırılmıyor artık. Çeşitli servis giderlerine, başka kalemler altında okullara alınıyor. Neden böyle yapılıyor, çünkü müfettişler buraları da kontrol ediyor. Bütün bunlara zemin hazırlamamak öne eğitimin bütçesinin ilk önce artırılması, daha sonra okullara verilecek katkı paylarının güncellenerek dağıtılması gerekir. Bu dağıtımda da özellikle yoksul bölgelerden başlanılmalıdır.

"HER YIL VELİLER İÇİN ÇİLE AYI"

Her yıl veliler için çile ayı olmakta bu ay. Bu ayın karşılığı bizde bütçemizin yüzde 30-40'lara kadar çıkması demek. Diğer bir talebimiz de okullar başlamadan önce kamu çalışanlarına devlet, özel sektör çalışanlarına şirketler eğitim ödeneği vererek çalışanlarına bu süreci velilerin daha kolay atlatmasını sağlayabilir. Çünkü velilerin büyük bir bölümü açlık sınırının altında. Bir diğer bölümü ise yoksulluk sınırı altında. Öğrenci Veli Derneği olarak bütün velilere sesleniyoruz eğer bu konuda problem yaşıyorsanız mutlaka bize ulaşın. Çünkü derneğimiz sizlerin ve çocuklarımızın eğitim hakkını savunmaya devam edecektir."