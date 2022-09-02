Bakan Bilgin, "Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Kapanış Konferansı"nda konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kadınların iş gücüne katılımı bugün yüzde 30'lara ulaşmıştır. Bunun, hızla artmakla birlikte hala yetersiz olduğunu biliyoruz. Türkiye, endüstriyel toplum süreçlerinde ilerledikçe bu katılım oranının artacağını görüyoruz." dedi.

Bilgin, "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında bir otelde düzenlenen "Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Kapanış Konferansı"na katıldı.

Programda konuşan Bilgin, kadınların iş gücüne katılımının artmasının, Türk modernleşmesinin karşılaştığı sorunları aşmak bakımından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de Cumhuriyet döneminden itibaren kadınların toplumsal hayata eğitim yoluyla katılmasının önemine değinen Bilgin, geleneksel toplumda kadının çocuklarına bakmasının, ekonomik iş gücüne katılımından önce geldiğini ifade etti.

Bilgin, kadının ekonomiye katılım ya da çocuklarını yetiştirme arasında ikilem yaşadığına işaret ederek, annelik rolünün ikamesinin bulunmadığını ancak çocuk yetiştirmenin desteklenmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Projeden 18 bin anne yararlandı

Kapanışı gerçekleştirilen söz konusu proje sayesinde annelerin hem çocuklarına bakabildiğini hem de üretim sürecinde olmaya devam edebildiklerini anlatan Bilgin, projeden 18 bin annenin faydalandığını dile getirdi.

Bilgin, projenin diğer bir faydasının da çocukların kurumsal eğitim imkanından yararlandırılması olduğunu belirterek, bu eğitimler sayesinde çocuğun topluma katılımının sağlandığını ve geleceğe hazırlandığını söyledi.

Türkiye'nin kalkınmasına hızlı bir şekilde devam ettiğini bildiren Bilgin, "Kadınların iş gücüne katılımı bugün yüzde 30'lara ulaşmıştır. Ama bunun, hızla artmakla birlikte hala yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye, endüstriyel toplum süreçlerinde ilerledikçe bu katılım oranının da artacağını görüyoruz." diye konuştu.

"Bu tür projelere daha fazla ihtiyacımız olacak"

Bilgin, kadınların iş gücüne katılımına ve çocukların gelişimine kurumsal destek verilmesi gerektiğini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte 7,6 büyüdüğünü anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Yüzde 5'in üzerinde büyüme, yaklaşık 700 bin yeni istihdam yaratıyor. Yüzde 7'lik bir büyüme ise büyümenin sektörel dağılımına göre 1 milyon-1 milyon 400 bin yeni istihdam yaratıyor. Türkiye, temmuz verilerine göre bu sene yaklaşık 900 bin yeni istihdam yaratmıştır. Bu, fevkalade önemlidir. Türkiye, ümit ederiz bu büyümesini devam ettirecek ve yıl sonunda yüzde 6 civarındaki oranla, OECD'de belki de en fazla büyüyen birinci ya da ikinci ülke olacak. Bunun önemi şu, bu bahsettiğim toplumsal ve ekonomik sorunlar önümüze daha fazla çıkacak ve bu tür projelere daha fazla ihtiyacımız olacak."

" Türkiye'de 18 bin anneyi çalışma hayatında tutmayı başardık"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da dünya genelinde 10 milyondan fazla kadının, çocuklarına bakmak için işten çıktığını belirterek, proje sayesinde Türkiye'de 18 bin anneyi çalışma hayatında tutmayı başardıklarını söyledi.

Türkiye'de hem çalışıp hem çocuklarına bakan başarılı anneler de olduğunu ifade eden Meyer-Landrut, kadınların iş gücü piyasasında bulunmasının önemine değindi.

"Amacımız, kadın istihdamına toplumun ilgisini artırmak, istihdamdaki kadınlara mali destek sağlamak"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat da kayıtlı kadın istihdamına ilişkin projelere işaret ederek, bu projelerle kadın istihdamına toplumsal ilgiyi artırmanın ve istihdamdaki kadınlara mali destek sağlamanın amaçlandığını söyledi.

"Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi" kapsamında 0-60 aylık çocuklarının bakımı nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan 17 bin 959 anneye kurumsal çocuk bakımı konusunda destek verildiğini ve bu annelerin kayıtlı olarak istihdam piyasasına katılmalarının sağlandığını belirten Arat, projenin bütçesinin 30 milyon avro olduğunu kaydetti.

Arat, SGK olarak kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.