VEDAŞ Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi

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Bitlis Eren Üniversitesi, VEDAŞ saha personeline ilk yardım eğitimi düzenleyerek çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilgisini artırmayı hedefliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan 20 çalışana sertifika verildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Bölümünce Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) saha personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

VEDAŞ ile BEÜ arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen eğitim programına ilk etapta 20 çalışan katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personele, üniversite tarafından sertifika verildi.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireç, akademisyenler tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan VEDAŞ çalışanlarını tebrik etti.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar da iş sağlığı ve güvenliğinin hem çalışanlar hem de hizmet alan vatandaşlar açısından önemine dikkati çekti.

Coşar, "Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin bilgilerini güncel tutmayı önemsiyoruz. BEÜ ile yürütülen bu eğitim programını değerli buluyoruz. Eğitime ilgi gösteren tüm personelimize ve katkı sunan akademisyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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