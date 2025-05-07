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Vatikan'da Yeni Papa Seçimi İçin İlk Oylama Sonuçsuz Kaldı

Vatikan'da Yeni Papa Seçimi İçin İlk Oylama Sonuçsuz Kaldı
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Vatikan'da kardinallerin gerçekleştirdiği yeni papa seçimindeki ilk oylamadan sonuç çıkmadı. Sistina Şapeli'nden siyah duman yükselmesiyle kalabalık hayal kırıklığına uğradı. Kardinallerin bir sonraki oylamaları yarın sabah devam edecek.

- Vatikan'daki ilk oylamada yeni papa seçilemedi: Sistina Şapeli'nden siyah duman yükseldi

VATİKAN - Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da ilk oylamada yeni papa seçilememesi üzerine Sistina Şapeli'nden siyah duman yükseldi.

Vatikan'daki Sistina Şapeli'nden Katolik Kilisesi'nin 267. papasını seçmek için kardinallerin gerçekleştirdiği ilk oylamadan sonuç çıkmadı. Kardinaller, Orta Çağ'dan bu yana devam eden geleneklere uygun olarak gerçekleştirilen ilk oylamada sonuca ulaşamadı. Yerel saatle 21.01'de Sistina Şapeli'nden siyah duman yükseldi. Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalık siyah duman nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

Bir sonraki oylama yarın sabah

Oylamanın sona ermesinin ardından Hristiyan ruhban sınıfında papadan sonra en üst düzey din adamları olan kardinaller, akşam yemeği için konakladıkları Casa Santa Marta misafirhanesine geri dönecek. Altı kıta ve 71 farklı ülkeden gelen kardinaller, yarın sabah tekrar papanın resmi ikametgahı olan Sistina Şapeli'ne giriş yaparak iki oylama daha gerçekleştirecek.

Katolik Kilisesi'nin lideri ve Vatikan Devlet Başkanının seçimi için gerçekleştirilen gizli oylamalar, yeni papa seçilene kadar sabah iki ve öğleden sonra iki oylama olmak üzere günde dört oylama olarak devam edecek.

Oylamalarda papanın seçilmesi durumunda bacadan beyaz duman verilecek ve kısa süre içerisinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonuna çıkarak dünyaya tanıtılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
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