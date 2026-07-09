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Vatikan cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Kardinal Romero hakkında ön soruşturma başlattı

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Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, Rabat Başpiskoposu İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarıyla ilgili ön soruşturma başlattı. Kardinal, suçlamaları reddederken görevlerini geçici olarak bıraktı.

Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan'ın, cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen Rabat Başpiskoposu İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında ön soruşturma başlattığı bildirildi.

Vatican News'te yer alan habere göre, 2018'den bu yana Fas'ın başkenti Rabat'ta Katolik Kilisesinin Rabat Başpiskoposu olarak görev yapan 74 yaşındaki İspanyol Kardinal Romero hakkında, kadınlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Vatikan'da ön soruşturma başlatıldı.

Kardinal Romero da hakkındaki soruşturmayı engellememek için piskoposluk bölgesindeki tüm görevlerini geçici olarak bıraktığını duyurdu.

Uluslararası ve İtalyan basınında çıkan haberlerde, en az 5 kadının, Kardinal Romero hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu, kardinalin ise suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Kardinal Romero'nun adı, Katolik Kilisesinde geçen yıl yapılan papalık seçiminde (Konklav) muhtemel papa adayları arasında geçmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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