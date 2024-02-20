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Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Kapalıçarşı Esnafını Ziyaret Etti

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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Kapalıçarşı esnafına ziyarette bulundu. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Özkan, çözüm önerilerini anlattı.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Kapalıçarşı esnafına ziyarette bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı'da esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Özkan, çözüm önerilerini anlattı.

Genç bir esnafın, "Gençler için ne yapmak istiyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Özkan, "Beraber kazanacağız. Ben de 30 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Sizin sorunlarınızı önemsiyoruz ve kalıcı, kökten çözümler sunmak istiyoruz. Gençlerin sorunlarına, burs gibi kısa vadeli çözümlerden ziyade hayat şartlarının ilerletilmesi, iş imkanlarının sunulması gibi geniş kapsamlı çözümler üretmek istiyoruz." dedi.

Öğrenciler için hem ulaşımı hem barınmayı ücretsiz yapacaklarını ve mezun olduktan sonra iş bulmalarının öncelikleri olacağını aktaran Özkan, mülteci ve sığınmacılarla ilgili projelerinin ne olduğu sorusuna karşılık da hemen ve toplu bir şekilde gönderme stratejisinden ziyade başka seçenekleri düşündüklerini dile getirdi.

Vatan Partisi İBB adayı Özkan, şu görüşleri paylaştı:

"Hepsini otobüslere bindirip Suriye'ye göndermek gibi bir şey düşünmüyoruz. Öncelikle Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile masaya oturulmalı ve birlikte çözüm üretilmeli. O da vatandaşlarının ülkeye dönerek yaşamasını istiyor. Sonra kademeli olarak mültecilerin ülkelerine dönmeleri sağlanacak. Benzer durum Afganistan'dan gelen sığınmacılar için de geçerli. Taliban'la masaya oturarak geri dönebilmeleri sağlanmalı. Bu şekilde kalıcı bir çözüm bulmak mümkün."

İbrahim Okan Özkan, İstanbul'u daha yaşanır bir hale getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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