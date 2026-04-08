Dem Partili Vekillerden Varto'da Kurulmak İstenen Jeotermal Projesine Tepki: "Nerede Bir Karış Toprak Görürseniz Orayı Ranta Çeviriyorsunuz"

DEM Parti milletvekilleri, Varto'da kurulması planlanan jeotermal enerji santraline karşı bölge halkının direnişine destek verdi. Milletvekilleri, doğanın tahribatına ve halkın yaşam alanlarının tehdit edilmesine karşı durduklarını vurguladılar.

(TBMM) - Dem Parti milletvekilleri, Varto'da kurulmak istenen jeotermal enerji santraline karşı bölge halkının direnişine destek verdi. DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, "16 köy ve merayı etkileyen hatta neredeyse Varto'nun üçte birine yayılması hedeflenen bir proje. Yani bir ilçenin tamamen yok edilmesi demek. Zaten HES'lerle maden arama şirketlerinin girişimleriyle, taş ocaklarıyla tahrip edilmiş olan bir ilçeye JES'lerle yeni tahribatlar eklenmek isteniyor" dedi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise "Söz Varto halkının olmalıdır. Nerede bir karış toprak görürseniz orayı ranta çeviriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti milletvekilleri, Varto Dernekler Federasyonu ve Ankara Varto Dernekleri ile birlikte Varto'da kurulmak istenen jeotermal enerji santraline karşı TBMM'de açıklama yaptı. DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, şunları söyledi:

"Türkiye'de jeotermaller ve acele kamulaştırma kararlarıyla doğanın tahribat altında kaldığını, kıyım düzeyine varan sonuçlarla karşılaştığını görüyoruz. Bunu Akbelen'den, Cudi'den de biliyoruz bugün de Varto'da JES'lerle karşı karşıyayız. Varto halkı aylardır ayakta, aylardır jeotermal istemediğini belirtiyor. Varto'da bütün gündem şu an jeotermal. Bunun aracısı olmak niyetiyle buradayız. Varto'da yaşanan da aslında enerji baronları, fay hatları ve bir halkın yaşamını ortaya koyduğu bir mücadele var. Bu kıskaç içerisinde kalmış bir halk var. Varto halkının sözü açık; 'İçtiğimiz sudan özgürlüğü, topraktan paylaşmayı, dağlarımızdan direnmeyi öğrendik. Kapitalizmin ekokırımına rıza gösterecek herhangi bir Vartolu bulamazsınız' diyorlar. Biz de onların sesini buradan dile getiriyoruz."

16 köy ve merayı etkileyen hatta neredeyse Varto'nun üçte birine yayılması hedeflenen bir proje. Yani bir ilçenin tamamen yok edilmesi demek. Zaten HES'lerle maden arama şirketlerinin girişimleriyle, taş ocaklarıyla tahrip edilmiş olan bir ilçeye JES'lerle yeni tahribatlar eklenmek isteniyor. Meralar yasal güvence altında olmasına rağmen bu ülkede iktidarın alan açtığı şirketler ve buna göz yuman yaklaşım bu meraları istedikleri gibi kullanabilecekleri bir hak tanıyor. ÇED gerekli değil raporları nasıl veriliyor? Varto'da yaşayan halk bunun uzun vadede nasıl bir tahribata yol açacağını biliyor. Buna rağmen bütün bilirkişilere kulak tıkayan iktidar sermayeye Varto'yu peşkeş çekiyor. Biz bu projeye rıza göstermiyoruz. Bu projeden mutlaka vazgeçilmeli."

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise "Söz Varto halkının olmalıdır. Buradan yasalar çıkartarak, orayı talan etmek olmaz. Nerede bir karış toprak görürseniz orayı ranta çeviriyorsunuz. Buradan iktidara sesleniyoruz; elinizi doğamızdan çekin, dilimizden, kültürümüzden çekin. Bu sömürge mantığından bu ülkeyi kurtarın. Biz orada sömürge değil halkız" dedi.

Kaynak: ANKA
