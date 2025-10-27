Varşova'da 'Güzel ve Çirkin' Temalı Büyüleyici Işık Sergisi

VARŞOVA, 27 Ekim (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'daki Polonya Bilimler Akademisi Botanik Bahçesi'nde düzenlenen "Güzel ve Çirkin" temalı ışık sergisi, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Etkinlik, ülkenin dört bir yanındaki park ve bahçeleri kış mevsimi boyunca ışıklar ve benzersiz süslemelerle dolu büyüleyici mekanlara dönüştürüyor. Büyülü kış ışıkları, aydınlatılmış tüneller ve ilgi çekici enstalasyonlar, günlük hayatı adeta unutulmaz bir harikalar diyarına dönüşüyor.