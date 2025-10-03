Varşova'da Filistin ile Dayanışma Gösterisi

Polonya'nın başkenti Varşova'da, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek isteyen yüzlerce kişi "Filistin ile dayanışma" eylemi düzenledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösteren yüzlerce kişi Varşova'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde bir araya geldi.

Polonya'daki Gazze Küresel Hareketi tarafından "Filistin ile dayanışma" sloganıyla düzenlenen gösteride, filoda bulunan Polonyalılar dahil tüm aktivistlere dayanışma mesajı gönderilirken, Polonya'nın İsrail ile tüm bağlantılarını sonlandırması talebinde bulunuldu.

Bir grup göstericinin bakanlık binasının camını kırarak kırmızı boya dökmesi üzerine polis gruba müdahale etti. Polis, 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ulusal medya, göstericilerin daha sonra başkent sokaklarında yürüyüş düzenlendiğini, ülke genelinde 20 kentte eş zamanlı Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri yapıldığını aktardı.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.