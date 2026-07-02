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Polonya'da Belarus istihbaratı adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

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Polonya'nın başkenti Varşova'da, Belarus istihbaratı adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla biri Belarus diğeri Polonya vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Belarus azınlık etkinliklerinden topladıkları fotoğraf ve videoları Belarus rejiminin propaganda faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilettikleri belirtildi. Mahkeme, Belarus vatandaşı hakkında tutuklama, Polonya vatandaşı hakkında ise adli kontrol tedbirleri uyguladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Belarus istihbaratı adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya İç Güvenlik Ajansından (ABW) yapılan açıklamaya göre, 2 kişi, Varşova'daki Belarus azınlık tarafından düzenlenen etkinliklerden fotoğraf ve video kayıtları toplayarak Belarus istihbaratına ilettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Biri Belarus, diğeri Polonya vatandaşı bu kişilerin gönderdiği materyal, "Belarus rejiminin propaganda faaliyetlerinde" kullanıldı.

Lublin Batı Bölge Mahkemesi, gözaltına alınan Belarus vatandaşı hakkında 3 aylık tutuklama kararı verdi. Polonya vatandaşı hakkında ise ülkeyi terk etme yasağı, pasaportuna el konulması ve düzenli polis denetimi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Aynı soruşturma çerçevesinde Kasım 2025'te 2 Ukrayna ve 3 Belarus vatandaşı daha gözaltına alınmış, bu kişilere yabancı istihbarat faaliyetlerine katılma suçlaması yöneltilmişti.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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