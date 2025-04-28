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Vancouver'da Araçlı Saldırıda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Vancouver'da Araçlı Saldırıda Hayatını Kaybedenler Anıldı
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Kanada'nın Vancouver kentinde meydana gelen araçlı saldırıda hayatını kaybedenler, olayın gerçekleştiği alanda düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmişti.

VANCOUVER, 28 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde gerçekleşen araçlı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı. Çok sayıda kişi saldırının meydana geldiği alanın yakınlarındaki yere gelerek çiçek bıraktı. Cumartesi akşamı bir sürücünün sokak festivalinde kalabalığın arasına dalması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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