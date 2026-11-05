Vance'in Trump'a İran'la savaşın ara seçim kaybı getireceği uyarısı iddia edildi

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran ile savaşın kamuoyunda büyük tepki gördüğü ve Cumhuriyetçilere ara seçimleri kaybettirebileceği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardığı iddia edildi.

Axios'un Trump'ın yakın çevresindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Vance'in savaşın kamuoyu nezdinde büyük ölçüde desteklenmediğine ilişkin uyarılarda bulunduğu, üst düzey yetkililerin çoğunun da Vance ile aynı görüşü paylaştığı belirtildi.

Vance'in ayrıca savaşın Cumhuriyetçilere ara seçimleri kaybettireceğini de düşündüğü iddia edildi.

Buna rağmen Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya daha yakın olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısı üzerine ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği ancak sonrasına ertelediği öne sürüldü.

Trump'ın şu an önündeki seçeneklerin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak, Tahran ile anlaşmaya varmak veya deniz ablukası ve ekonomik yaptırımlarla mevcut baskıyı sürdürmek olduğu aktarıldı.

Öte yandan Katar arabuluculuğunda, ABD ile İran arasında savaşın yeniden başlamasını önleyecek bir anlaşma taslağı üzerinde çalışıldığı ve tarafların önümüzdeki günlerde doğrudan müzakerelere dönmesinin hedeflendiği kaydedildi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin oy kaybetmesini İran'la yaşanan gerilime ve İsrail'le ilişkilere bağlamıştı.

ABD Başkanı Trump ise Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA