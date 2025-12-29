Van'da 341 yerleşim yeri kardan kapalı; okullar da tatil

VAN VE HAKKARİ'DE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Van'da kardan kapanan 341 yerleşim yerinden 104'ü, yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 237 yerleşim yerinin açılması için Büyükşehir Belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor. Hakkari'de de kapalı 301 yerleşim yerinden 231'i yeniden ulaşıma açıldı. 70 köy ve mezra yolunun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yoğun çalışma yürütüyor.

BAŞKALE'DE ÇOCUKLAR BİDONLARLA KAYDI

Diğer yandan Van'ın Başkale ilçesinde çocuklar, beyaz örtüyü eğlenceye çevirdi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, bidonlarla kaydı. Belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. İş makineleri ile belirli noktalarda toplanan kar kütleleri, kamyonlarla ilçe dışına taşındı. Araçların kara gömüldüğü ilçede kar kalınlığı, 30 santimetreye kadar ulaştı.