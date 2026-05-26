Van Valisi Balcı'dan Kurban Bayramı Mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, dostluk, paylaşma, yardımlaşma ve birlik beraberlik anlayışının en üst düzeye ulaştığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Toplumsal hayatın simgeleşen günlerinden biri olan ve insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı dini bayramların, kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, kucaklaşmaya imkan sağlayan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği ve yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı günler olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, manevi duyguların yoğunlaştığı bu günlerde yardımsever halkımızın, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceklerine yürekten inanıyorum. Bayram nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülerimizin trafik kurallarına uyacağına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, hiç kimsenin bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Van hemşerilerimin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."