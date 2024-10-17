Üye Girişi
Haberler

Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi

Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Güvenlik Korucuları Federasyonu bünyesinde hizmet veren Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi.

Van Güvenlik Korucuları Federasyonu bünyesinde hizmet veren Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi.

Toplamda 15 odalı ve 50 kişi kapasiteli hizmet veren misafirhane, kısa süre önce tadilata alındı.

250 kişilik konferans salonu bulunan misafirhanenin, odalarındaki mobilyalar ve yer döşemeleri yenilendi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, misafirhanenin tadilat işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Kahraman, yeni bir görünüme kavuşturulan misafirhanenin şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet vereceğini belirtti.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel

Yerel Haberler Sivil Toplum Güvenlik Güncel van

İsrail basını: Hamas lideri Sinvar öldü

İsrail, Sinvar'ı da öldürdü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? FED Ekim-Kasım faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı FED faiz kararı ne olur? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 17 Ekim Hudutsuz Sevda 38. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak? Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! İnci Taneleri bu akşam var mı? 17 Ekim İnci Taneleri dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Masterchef 17 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? 12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada kendi dişinin dökülmesi ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.