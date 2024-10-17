Van Güvenlik Korucuları Federasyonu bünyesinde hizmet veren Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi.

Toplamda 15 odalı ve 50 kişi kapasiteli hizmet veren misafirhane, kısa süre önce tadilata alındı.

250 kişilik konferans salonu bulunan misafirhanenin, odalarındaki mobilyalar ve yer döşemeleri yenilendi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, misafirhanenin tadilat işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Kahraman, yeni bir görünüme kavuşturulan misafirhanenin şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet vereceğini belirtti.