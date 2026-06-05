Van merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı
Van merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Van merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini" suçunu işledikleri iddia edilenlere yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda Van'da 8, Antalya'da 2, Gaziantep'te 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7'si "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini" suçlamasıyla tutuklandı.