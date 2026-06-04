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Van merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

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Van merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

VAN merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda Antalya'da 2, Gaziantep'te 1 ve Van'da 8 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise 'fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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